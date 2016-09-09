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9 сентября, пятница
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СПОРТ
В парке "Ватан" пройдет "Евразийский воркаут фестиваль"// 09.09.2016
Мероприятие состоится завтра 10 сентября.
Завтра, 10 сентября, в "Открытой библиотеке" желающие могут принять участие в сдаче нормативов комплекса "ГТО". Спортивное состязание пройдет в рамках "Евразийского воркаут фестиваля", который начнется в парке "Ватан" в 11 утра.
Для того чтобы сдать нормы "ГТО" необходимо пройти регистрацию на сайте gto.ru и получить регистрационный талон. Его участникам выдадут в день проведения фестиваля. Все результаты попадут в общую рейтинговую систему, это позволит выявить лидеров. Регистрация необходима для присвоения уникального id номера.
"ГТО" - это показатель не только хорошей физической формы, но и приносит приятные бонусы. Например, для поступающих в вузы приемная комиссия смотрит на подготовку и результаты ГТО, а те, у кого есть золотой знак отличия станут претендентами на повышенную государственную академическую стипендию. А работающие граждане вправе получить два дополнительных дня отпуска.
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