Кристина ДЕЙНЕКО

Мероприятие состоится завтра 10 сентября.

Завтра, 10 сентября, в "Открытой библиотеке" желающие могут принять участие в сдаче нормативов комплекса "ГТО". Спортивное состязание пройдет в рамках "Евразийского воркаут фестиваля", который начнется в парке "Ватан" в 11 утра.

Для того чтобы сдать нормы "ГТО" необходимо пройти регистрацию на сайте gto.ru и получить регистрационный талон. Его участникам выдадут в день проведения фестиваля. Все результаты попадут в общую рейтинговую систему, это позволит выявить лидеров. Регистрация необходима для присвоения уникального id номера.

"ГТО" - это показатель не только хорошей физической формы, но и приносит приятные бонусы. Например, для поступающих в вузы приемная комиссия смотрит на подготовку и результаты ГТО, а те, у кого есть золотой знак отличия станут претендентами на повышенную государственную академическую стипендию. А работающие граждане вправе получить два дополнительных дня отпуска.