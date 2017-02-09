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9 февраля, четверг
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СПОРТ
В Уфе из-за холодов перенесли гонку «Лыжня России – 2017»// 09.02.2017
Новая дата соревнований – 18 февраля.
В Уфе перенесли дату проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение принято из-за того, что с 9 до 11 февраля в городе ожидается понижение температуры воздуха до -33 ночью и до – 22 днем. Мероприятие пройдет на стадионе «Водник» не 10, а 18 февраля.
Планируется, что соревнования пройдут в четырех группах: первая первая – учащиеся общеобразовательных учреждений, вторая – студенты ссузов и вузов, третья – работники предприятий и организаций, четвертая – ветераны.
Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в Комитет по физической культуре и спорту администрации Ленинского района по адресу: ул. М. Карима, 19, каб. 312, тел.: 229-04-47.
Начало: в 12.00 ч.
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