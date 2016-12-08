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8 декабря, четверг
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СПОРТ
«Салават Юлаев» дома проиграл клубу из Китая// 08.12.2016
Хоккеисты «Кунлунь Ред Стар» оказались сильнее в серии буллитов: счет 5:4 в их пользу
Фото: http://hcsalavat.ru/
Потратив несколько первых минут на то, чтобы войти в матч, команды принялись показывать весьма результативный хоккей. Гости реализовали своё первое большинство, а «юлаевцам» понадобилась вторая попытка, чтобы разыграть лишнего. После паса Умарка с пятачка забил Капризов, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».
Всего до первого перерыва зрители увидели сразу 4 шайбы. Обменявшись голами в большинстве, соперники провернули ту же схему в равных составах. На точный бросок Саллинена, «юлаевцы» ответили быстрой атакой после отбора шайбы, которую на высокой скорости завершил Паршин.
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