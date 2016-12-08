«Салават Юлаев» дома проиграл клубу из Китая

Хоккеисты «Кунлунь Ред Стар» оказались сильнее в серии буллитов: счет 5:4 в их пользу

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Потратив несколько первых минут на то, чтобы войти в матч, команды принялись показывать весьма результативный хоккей. Гости реализовали своё первое большинство, а «юлаевцам» понадобилась вторая попытка, чтобы разыграть лишнего. После паса Умарка с пятачка забил Капризов, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Всего до первого перерыва зрители увидели сразу 4 шайбы. Обменявшись голами в большинстве, соперники провернули ту же схему в равных составах. На точный бросок Саллинена, «юлаевцы» ответили быстрой атакой после отбора шайбы, которую на высокой скорости завершил Паршин.

Гости продолжили реализовывать большинство с убийственным процентом и после перерыва. «Куньлуню» не хватило всего 3 секунд, чтобы реализовать три попытки из трёх. Арзамасцев уже успел выйти на площадку, когда в ворота Сведберга влетела четвёртая шайба. Тренерский штаб ответил сменой вратаря, а Дмитрий Макаров голом, который не был засчитан из-за оффсайда.



Легального гола пришлось подождать чуть подольше, но и он был не за горами. Капризов из-за ворот выдал на Логинова, и защитник поразил ближний угол. Чтобы в очередной раз отыграться у хозяев было ещё больше 20 минут, но «юлаевцы» дотянули до последнего. Только на 58-й минуте Майоров отобрал шайбу в чужой зоне и выложил под бросок Куляшу, который расстрелял вратаря с близкого расстояния.



Уже третий матч «Салавата Юлаева» подряд не завершился в основное время, а для гостей эти овертайм и буллиты вообще стали первыми в КХЛ. Здесь гости оказались сильнее. Поражение в серии бросков 4:5.



Следующий матч 10 декабря в Уфе против «Амура».