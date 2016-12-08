Футбольный клуб «Уфа» приглашает всех на Всемирный день футбола

Рустэм БАШКИРЦЕВ

10 декабря в 11 часов состоится мини-футбольный турнир.

10 декабря ФК «Уфа» отпразднует Всемирный день футбола. В рамках мероприятия состоится турнир по мини-футболу. В 11 дня в спортивном зале спорткомплекса «Нефтяник» футболисты команды «Уфа» их фанаты и ветераны футбола с болельщиками «20 сектора» встретятся на поле, чтобы в дружеском сражении погонять мяч.

Расписание матчей:

11:00 ФК «Уфа» - Фанаты ФК «Уфа».

11:30 Ветераны футбола РБ – «20 сектор».

12:00 Матч за 3 место.

12:30 Финал.

13:10 Награждение.

Кроме того, будут подведены итоги уходящего года, наградят призеров и лучших игроков чемпионата Башкирии по футболу 2016 года, подарки получат и ветераны футбола, а также люди, которые особо отличились в республиканском футболе в этом году.