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СПОРТ
"Салават Юлаев" на домашнем льду одолел тольяттинскую "Ладу"// 08.11.2016
Юлаевцы продолжают беспроигрышную серию
Юлаевцы на своём льду обыграли гостей из Тольятти 4:2. В составе Уфимцев отметились Кирилл Капризов, Сергей Хрипунов и дважды Энвер Лисин. За "Ладу" забивали Бочаров и Шенфельд. Счёт в матче был открыт только в начале второго периода, и буквально за пару минут юлаевцы смогли забить дважды. "Лада" смола отыграться ещё до конца двадцатиминутки, и чуть было не вышла вперёд, но судьи после просмотра видеоповтора решили, что шайба перенесекла линию ворот после сирены на перерыв. В третьем периоде уфимцы смогли забросить две шайбы, при этом выстояв в меньшинстве шесть минут подряд.
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