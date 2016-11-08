"Салават Юлаев" на домашнем льду одолел тольяттинскую "Ладу"

Константин КЛИМОВ

Юлаевцы продолжают беспроигрышную серию

Юлаевцы на своём льду обыграли гостей из Тольятти 4:2. В составе Уфимцев отметились Кирилл Капризов, Сергей Хрипунов и дважды Энвер Лисин. За "Ладу" забивали Бочаров и Шенфельд. Счёт в матче был открыт только в начале второго периода, и буквально за пару минут юлаевцы смогли забить дважды. "Лада" смола отыграться ещё до конца двадцатиминутки, и чуть было не вышла вперёд, но судьи после просмотра видеоповтора решили, что шайба перенесекла линию ворот после сирены на перерыв. В третьем периоде уфимцы смогли забросить две шайбы, при этом выстояв в меньшинстве шесть минут подряд.

Следующий матч "Юлаевцы сыграют 10 ноября с "Нефтехимиком".