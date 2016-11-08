|
8 ноября, вторник
|
СПОРТ
Защитник «Уфы» Виктор Васин: Задача одна – победить Катар// 08.11.2016
Защитник ФК «Уфа» провел тренировку в составе национальной сборной.
Фото: Youtube.com
Вчера, 7 ноября, национальная сборная России по футболу провела в Дохе (столица Катара) первую тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу с Катаром, который пройдет 10 ноября. Защитник ФК «Уфа» Виктор Васин был вызван в состав российской сборной , он поделился своими впечатлениями, видео его комментариев появилось на официальном сайте РФС.
- У нас все отлично, долетели хорошо, - рассказал Виктор Васин. - Особой усталости не чувствовалось, будем готовиться к игре против сборной Катара. Уже провели сегодня первую тренировку на поле хорошего качества. Погода здесь очень теплая и комфортная для занятий. Отель тоже великолепный. Словом, все условия для качественной подготовки есть. Задача у нас одна - победить сборную Катара. Соперника еще предстоит изучить на теоретических занятиях. Атмосфера в команде тоже очень хорошая, мы все друг друга отлично знаем, встречаемся в матчах Премьер-Лиги, поэтому надеемся на положительный результат.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
01.11.2016 // СПОРТ
Игрок ФК «Уфа» Виктор Васин вызван в сборную России
01.11.2016 // СПОРТ
Игорь Безденежных из «Уфы» вызван в молодежную сборную России
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.11.2016 // МОЛНИЯ
Три человека погибли в аварии в Стерлитамакском районе Башкирии
08.11.2016 // СПОРТ
Защитник «Уфы» Виктор Васин: Задача одна – победить Катар
08.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Министру здравоохранения России пожаловались на больницу Нефтекамска
08.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе женщины смогут рассказать о домашнем насилии
08.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе две недели можно будет смотреть кино бесплатно
08.11.2016 // ФОТОФАКТ
Уфу засыпало снегом
08.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Вахтовики из Башкирии, объявившие голодовку на Ямале, вернулись на родину
08.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Бурзянском районе Башкирии дети больше не будут ходить в школу с топором
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте