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СПОРТ

Защитник «Уфы» Виктор Васин: Задача одна – победить Катар

Разиф АБДУЛЛИН // 08.11.2016
Защитник ФК «Уфа» провел тренировку в составе национальной сборной.

Фото: Youtube.com

Вчера, 7 ноября, национальная сборная России по футболу провела в Дохе (столица Катара) первую тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу с Катаром, который пройдет 10 ноября. Защитник ФК «Уфа» Виктор Васин был вызван в состав российской сборной , он поделился своими впечатлениями, видео его комментариев появилось на официальном сайте РФС.

- У нас все отлично, долетели хорошо, - рассказал Виктор Васин. - Особой усталости не чувствовалось, будем готовиться к игре против сборной Катара. Уже провели сегодня первую тренировку на поле хорошего качества. Погода здесь очень теплая и комфортная для занятий. Отель тоже великолепный. Словом, все условия для качественной подготовки есть. Задача у нас одна - победить сборную Катара. Соперника еще предстоит изучить на теоретических занятиях. Атмосфера в команде тоже очень хорошая, мы все друг друга отлично знаем, встречаемся в матчах Премьер-Лиги, поэтому надеемся на положительный результат.

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