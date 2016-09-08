«Салават Юлаев» потерпел третье подряд поражение

Уфимцы на своём льду не смогли переиграть финский «Йокерит»

Несмотря на бешеную поддержку трибун в первом периоде в зоне атаки чаще всего играл «Йокерит», уфимцы частенько убегали в контратаки и даже вынуждали соперника фолить, отыграв 6 минут в большинстве, но эт не помогло им, единственный опасный момент — это попадание в перекладину ворот Запольского. На перерыв команды ушли, когда на табло до сих пор горели нули, но юлаевцев согревали цифры, указывающие, что первые полторы минуты второй двадцатиминутки они будут иметь численный перевес.

С началом второго периода уфимцы ринулись вперёд, Умарк вошёл в зону, на коротке сыграл с Энквистом и бросил, Хартикайнену оствалось только добить шайбу, гол. За две с половиной минуты до конца второго периода фины смогли сравнять счёт, силами бывшего защитника юлаевцев Артурса Кулды бросившего от синей линии и Ниеми Мика, удачно поставившего клюшку. На второй перерыв команды снова ушли с равным счётом.

Половину третьего периода команды играли по уже привычной им схеме, «Йокерит» старался закрепится в зоне хозяев, уфимцы сделали ставку на контрвыпадах. В итоге удачливее оказалась тактика гостей, на 11 минуте периода Хухтала Томми вывел свою команду вперёд, этому предшествовала ошибка голкипера уфимцев в очередной раз убежавшего за ворота и отдавшего шайбу сопернику. Уфимцы смогли отыграться через пять минут, когда Умарк умудрился сделать передачу из-за ворот на пятак, где её ждал Хартикайнен, шайба попала по клюшке Хелениуса и взмыла вверх, опустившись «заворот» голкипера. 2-2. Дело шло к третьему подряд овертайму, но за 40 секунд до конца периода, на рандеву со Сведбергом убежал автор второй шайбы гостей Хухтала, и решил исход матча.

2-3 победа «Йокерита», а «Салават Юлаев» терпит пятое поражение в сезоне. Следующий матч юлаевцы проведут на домашней площадке в субботу 10 сентября.

Видео: KHL.RU