Белорусы пронесли российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это был знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами

Фото: REUTERS/ Sergio Moraes

Белорусские спортсмены пронесли российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами. Об этом сообщает ТАСС

Церемония открытия Паралимпиады прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

23 августа белорусские паралимпийцы выразили поддержку российским спортсменам в связи с их отстранением от Игр в Рио-де-Жанейро. Председатель Паралимпийского комитета страны Олег Шепель пообещал взять на церемонию открытия российский флаг. Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил белорусам это делать, пригрозив спортсменам санкциями.

Российские паралимпийцы не участвуют в соревнованиях в Рио. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил россиян к участию в Играх из-за доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели.