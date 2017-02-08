Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: Команду могут пополнить иностранцы

Разиф АБДУЛЛИН

Если переговоры пройдут успешно.

Фото: youtube.com

Футбольный клуб «Уфа» могут пополнить легионеры, сообщил в интервью клубному телевидению генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Он рассказал о своих впечатлениях от последнего контрольного матча с «Уралом». Напомним, «Уфа» победила со счетом 1:0.

- Мне понравилась игра и «Уфы», и «Урала», - сказал Шамиль Газизов. – «Урал» для нас – неудобный соперник. Это первая победа над ним, пусть и в товарищеской встрече, и я хочу поблагодарить ребят за то, что они проделали большую работу на сборах.

- Теперь сборы в Испании, а потом 1 марта – домашний матч в ¼ финале Кубка России с «Анжи», - продолжил Шамиль Газизов. – Мы будем делать все, чтобы пройти дальше. Ждем болельщиков. Надеюсь, что стадион будет заполнен и он погонит команду.

Касаясь возможных трансферов, Шамиль Газизов сообщил, что команду могут пополнить иностранные игроки.

- Ведем переговоры с двумя потенциальными новичками, - сказал он. – Возможно, будут трансферы. Если придут игроки, то они помогут команде. Это будут иностранцы.