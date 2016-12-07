7 декабря, среда
СПОРТ

Слуцкий назвал игрокам ЦСКА имя нового тренера: Ганчаренко

Разиф АБДУЛЛИН // 07.12.2016
Это произошло вчера на ужине.

Фото: Разиф Абдуллин

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий вчера, 6 декабря, объявил игрокам команды, что покидает свой пост, а сменит его Виктор Ганчаренко, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Как уже было заявлено в самом клубе,  Слуцкий намерен  покинуть свой пост после сегодняшнего гостевого матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

Ранее сообщалось, что в  контракте тренера ФК "Уфа" Виктора Ганчаренко есть пункт, согласно которому он может вернуться по ходу сезона в ЦСКА, где ранее работал старшим тренером, если московский клуб того пожелает. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщал агентству, что 8 или 9 декабря будет официально объявлено о том, где Ганчаренко продолжит свою тренерскую карьеру.

Как рассказал собеседник агентства, вчера на ужине  Леонид Слуцкий объявил игрокам, что он уходит, а вместо него главным тренером ЦСКА будет Ганчаренко.

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