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7 декабря, среда
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СПОРТ
Слуцкий назвал игрокам ЦСКА имя нового тренера: Ганчаренко// 07.12.2016
Это произошло вчера на ужине.
Фото: Разиф Абдуллин
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий вчера, 6 декабря, объявил игрокам команды, что покидает свой пост, а сменит его Виктор Ганчаренко, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.
Как уже было заявлено в самом клубе, Слуцкий намерен покинуть свой пост после сегодняшнего гостевого матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
Ранее сообщалось, что в контракте тренера ФК "Уфа" Виктора Ганчаренко есть пункт, согласно которому он может вернуться по ходу сезона в ЦСКА, где ранее работал старшим тренером, если московский клуб того пожелает. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщал агентству, что 8 или 9 декабря будет официально объявлено о том, где Ганчаренко продолжит свою тренерскую карьеру.
Как рассказал собеседник агентства, вчера на ужине Леонид Слуцкий объявил игрокам, что он уходит, а вместо него главным тренером ЦСКА будет Ганчаренко.
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