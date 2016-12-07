В Башкирии за 3 года адаптировали для инвалидов 20 спортивных объектов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Финансирование велось из федерального и муниципальных бюджетов.

Фото: voi.ru

С 2014 года в Башкирии в рамках программы «Доступная среда» для инвалидов было адаптировано 30 объектов. Об этом сообщил сегодня министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.

В 2014 году было оборудовано восемь спортивных объектов, в 2015 – 11, в 2016 планируется еще 10. Общая сумма затрат составила 17,3 миллиона рублей.