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СПОРТ
В Башкирии за 3 года адаптировали для инвалидов 20 спортивных объектов// 07.12.2016
Финансирование велось из федерального и муниципальных бюджетов.
Фото: voi.ru
С 2014 года в Башкирии в рамках программы «Доступная среда» для инвалидов было адаптировано 30 объектов. Об этом сообщил сегодня министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.
В 2014 году было оборудовано восемь спортивных объектов, в 2015 – 11, в 2016 планируется еще 10. Общая сумма затрат составила 17,3 миллиона рублей.
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