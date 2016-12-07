В Башкирии нормы ГТО сдали лишь около 30 процентов, прошедших это испытание

Наталья КУЗНЕЦОВА

Главной проблемой в Минспорте считают нехватку финансирования на развитие спорта.

Фото: Наталья Кузнецова

За два года в Башкирии нормы ГТО в республике сдали лишь 27 процентов от всех пытавшихся, сообщил сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта. Общее число зарегистрированных в федеральной системе с целью сдачи спортивного экзамена составило более 170 тысяч человек. Главной проблемой на сегодня в Минспорта Башкирии считают недостаточное финансирование.

- На ГТО выделяется минимальное количество средств, до районов практически ничего не доходит, - пояснил Иванюта. - В итоге муниципалитеты забирают деньги, выделенные на другие спортивные мероприятия, из спортивных школ.

Всего на сдачу норм ГТО в 2016 году было выделено 12 миллионов рублей, из муниципальных бюджетов, по словам Иванюты, и вовсе выделяются минимальные суммы. Всего на спорт в республике финансирование сократилось с одного миллиарда в 2012 году до 640 миллионов в 2016 году.