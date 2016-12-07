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7 декабря, среда
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СПОРТ
Главный тренер ФК «Уфа» Виктор Гончаренко, скорее всего, уходит в ЦСКА// 07.12.2016
По информации СМИ он заменит Леонида Слуцкого, который сегодня уходит с поста главного тренера армейцев
Вчера, 6 декабря московский ЦСКА выступил с официальным заявлением относительно главного тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает портал Чемпионат.com. - Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели, — говорится в сообщении в официальном «твиттере» ЦСКА.
Столичные «армейцы» проведут матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом» сегодня, 7 декабря.
Одним из главных претендентов на пост главного тренера ЦСКА считается наставник «Уфы» Виктор Гончаренко. О его уходе в московский клуб многие СМИ написали как о почти свершившемся факте.
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