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СПОРТ

Болельщикам «Салавата Юлаева» предложили поддержать Ice girl

Разиф АБДУЛЛИН // 07.11.2016
Голосование за команду чирлидеров завершится 9 ноября.

Фото: championat.com

Конкурс на самую эффектную группу поддержки КХЛ проходит сейчас на сайте «Чемпионата». Болельщики каждого хоккейного клуба могут поддержать своим голосом группу поддержки своей команды.

В Восточной конференции КХЛ  будут выбраны две лучшие группы поддержки, которые затем поборются за звание «самой яркой группы поддержки КХЛ» вместе с девушками из «Спартака» и СКА, финишировавшими первыми в голосовании Западной конференции. 

- Голосование в Восточной конференции завершится 9 ноября, в 11:00 московского времени, - сообщили организаторы конкурса. 

Пока первое место с 1200 голосами занимают чирлидерши «Сибири» (Новосибирск), уфимская группа поддержки находится на третьем месте (более 630 голосов). 

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