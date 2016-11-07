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7 ноября, понедельник
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СПОРТ
Болельщикам «Салавата Юлаева» предложили поддержать Ice girl// 07.11.2016
Голосование за команду чирлидеров завершится 9 ноября.
Фото: championat.com
Конкурс на самую эффектную группу поддержки КХЛ проходит сейчас на сайте «Чемпионата». Болельщики каждого хоккейного клуба могут поддержать своим голосом группу поддержки своей команды.
В Восточной конференции КХЛ будут выбраны две лучшие группы поддержки, которые затем поборются за звание «самой яркой группы поддержки КХЛ» вместе с девушками из «Спартака» и СКА, финишировавшими первыми в голосовании Западной конференции.
Пока первое место с 1200 голосами занимают чирлидерши «Сибири» (Новосибирск), уфимская группа поддержки находится на третьем месте (более 630 голосов).
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