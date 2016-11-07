Болельщикам «Салавата Юлаева» предложили поддержать Ice girl

Разиф АБДУЛЛИН

Голосование за команду чирлидеров завершится 9 ноября.

Фото: championat.com

Конкурс на самую эффектную группу поддержки КХЛ проходит сейчас на сайте «Чемпионата». Болельщики каждого хоккейного клуба могут поддержать своим голосом группу поддержки своей команды.

В Восточной конференции КХЛ будут выбраны две лучшие группы поддержки, которые затем поборются за звание «самой яркой группы поддержки КХЛ» вместе с девушками из «Спартака» и СКА, финишировавшими первыми в голосовании Западной конференции.



- Голосование в Восточной конференции завершится 9 ноября, в 11:00 московского времени, - сообщили организаторы конкурса.

Пока первое место с 1200 голосами занимают чирлидерши «Сибири» (Новосибирск), уфимская группа поддержки находится на третьем месте (более 630 голосов).