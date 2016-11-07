Разиф АБДУЛЛИН

Это произойдет 12 ноября.

Фото: fcufa.pro

Футбольный клуб «Уфа» сыграет контрольный матч с ЦСКА во время паузы в чемпионате, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

- Во время паузы в чемпионате России мы 12 ноября сыграем товарищеский матч с ЦСКА в Москве, - сказал в телефонном разговоре Газизов. - Матч пройдет на тренировочной базе ЦСКА в Ватутинках. Спасибо большое руководству футбольного клуба ЦСКА, которое согласилось на сотрудничество.

Также Шамиль Газизов подчеркнул, что из ЦСКА не обращались по поводу перехода в московский клуб главного тренера «Уфы» Виктора Ганчаренко.

- Нет, ЦСКА к нам не обращался по поводу Ганчаренко, и думаю, что это вряд ли произойдет, - сказал Шамиль Газизов.

Генеральный директор ФК «Уфа» рассказал также о травмированных игроках:

- В игре с «Рубином» травму бедра получил (Кехинде) Фатаи - футболист пропустит около двух недель. А ранее травмированные (Денис) Тумасян и (Исламнур) Абдулавов вернутся в строй только весной. Все остальные футболисты продолжают подготовку к следующим матчам.