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СПОРТ
«Уфа» сыграет контрольный матч с ЦСКА// 07.11.2016
Это произойдет 12 ноября.
Фото: fcufa.pro
Футбольный клуб «Уфа» сыграет контрольный матч с ЦСКА во время паузы в чемпионате, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
- Во время паузы в чемпионате России мы 12 ноября сыграем товарищеский матч с ЦСКА в Москве, - сказал в телефонном разговоре Газизов. - Матч пройдет на тренировочной базе ЦСКА в Ватутинках. Спасибо большое руководству футбольного клуба ЦСКА, которое согласилось на сотрудничество.
Также Шамиль Газизов подчеркнул, что из ЦСКА не обращались по поводу перехода в московский клуб главного тренера «Уфы» Виктора Ганчаренко.
- Нет, ЦСКА к нам не обращался по поводу Ганчаренко, и думаю, что это вряд ли произойдет, - сказал Шамиль Газизов.
Генеральный директор ФК «Уфа» рассказал также о травмированных игроках:
- В игре с «Рубином» травму бедра получил (Кехинде) Фатаи - футболист пропустит около двух недель. А ранее травмированные (Денис) Тумасян и (Исламнур) Абдулавов вернутся в строй только весной. Все остальные футболисты продолжают подготовку к следующим матчам.
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