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СПОРТ
Башкирская фехтовальщица Иванова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира// 07.11.2016
В ее активе также «серебро» в командном первенстве.
В минувшие выходные в Сен-Море (Франция) завершился первый этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В составе национальной сборной России выступили две воспитанницы башкирского спорта Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Программу стартового этапа открыл личный турнир рапиристок. По его итогам победительницей личного первенства стала чемпионка летних Олимпийских игр-2016 Ирина Дериглазова. Второй стала американка Николь Росс, а третье место заняли Анастасия Иванова и итальянка Арианна Эрриго.
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