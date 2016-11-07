Башкирская фехтовальщица Иванова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В ее активе также «серебро» в командном первенстве.

В минувшие выходные в Сен-Море (Франция) завершился первый этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В составе национальной сборной России выступили две воспитанницы башкирского спорта Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Программу стартового этапа открыл личный турнир рапиристок. По его итогам победительницей личного первенства стала чемпионка летних Олимпийских игр-2016 Ирина Дериглазова. Второй стала американка Николь Росс, а третье место заняли Анастасия Иванова и итальянка Арианна Эрриго.

В финале командного турнира встретились сборные России и Италии. В составе сборной нашей страны выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Диана Яковлева. В итоге победу праздновали итальянки. Поединок завершился со счетом 45:39. Наша сборная в итоге довольствовалась серебряными медалями.