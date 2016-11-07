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СПОРТ
Уфимец Семен Елистратов стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку// 07.11.2016
Он сделал это на дистанции 500 метров.
Фото: группа Вконтакте Шорт-трек|Сборная России
Уфимский шорт-трекист Семён Елистратов занял второе место на этапе Кубка мира в канадском Калгари на дистанции 500 метров, сообщает sport.ru. В финале он показал результат 40,464 секунды.
Его опередил Шандор Лю Шаолинь из Венгрии (40,342), третьим стал голландец Шинки Кнегт (47,021).
А накануне в первый медальный день Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1500 м. Он показал результат 2 минуты 13,744 секунды. Победу одержал голландец Шинки Кнегт (2.13,490), второе место у представителя Израиля Владислава Быканова (2.13,620).
Следубщий этап Кубка мира по шорт-треку состоится в американском Солт-Лейк-Сити уже 11-13 ноября. Семен Елистратов должен выступить и там.
Нынешний кубковый сезон в шорт-треке будет состоять из шести этапов. Помимо Калгари и Солт-Лейк-Сити, сильнейшие спортсмены мира соберутся в декабре в китайском Шанхае и Ганнюне (Южная Корея), в феврале - в германском Дрездене и белорусском Минске, где пройдет финальный турнир сезона.
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