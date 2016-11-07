Тренер «Уфы» Виктор Ганчаренко может покинуть клуб, если его пригласит ЦСКА

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Фото: Разиф Абдуллин

Главный тренер ФК «Уфа» Виктор Ганчаренко может покинуть футбольный клуб без компенсации, если его пригласит московский ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

- Опция, что Ганчаренко может покинуть клуб без компенсации, в его контракте существует, - сказал Шамиль Газизов по телефону. - Но это произойдет лишь в том случае, если его пригласит именно ЦСКА и только на должность главного тренера. Пока никаких подобных разговоров у нас с ним не было и, думаю, не будет. Почему мы согласились на такую опцию? Мы понимали, что для нас очень серьезный вариант пригласить такого тренера. Поэтому данное условие и было согласовано с ЦСКА.

Виктор Ганчаренко работал помощником Леонида Слуцкого в ЦСКА с 2015 по 2016 годы. В июне 2016 года он возглавил «Уфу». Под его руководством уфимский клуб одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и 5 раз проиграл. "Уфа" обыграла на выезде такие клубы, как "Спартак" и "Локомотив".

Разговоры о возможной замене главного тренера в ЦСКА возникли, вероятнее всего, после неудачной серии игр клуба. За 10 последних игр в разных турнирах ЦСКА победил лишь один раз – «Уфу» у себя дома с минимальным счетом. 29 октября армейцы проиграли «Спартаку» -1:3, 2 ноября – «Монако» (0:3), а вчера, 6 ноября, сыграли на домашнем стадионе вничью с пермским «Амкаром» - 2:2. В результате ЦСКА спустился на 4-е место в турнирной таблице.

Но болельщикам «Уфы» по поводу возможного ухода Виктора Ганчаренко из клуба все же вряд ли стоит переживать.

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что Леонида Слуцкого не заменят в ходе текущего чемпионата:

- Надо ли менять Слуцкого? Это произойдет. Но не сейчас. Я, когда на эмоциях уходил из «Спартака», от Бескова, оказался в одной компании с болельщиками-евреями. И один из них, Миша Вишневский, говорит: «Вот вы, русские, уходите в никуда. Но так нельзя. Надо иметь какое-то место, что-то держать про запас». Вот так же и Гинер – он не будет просто так снимать тренера, не имея никого на смену. Рядом нет тренера, который заменил бы Слуцкого. Сейчас с ним можно дотянуть до зимнего перерыва, а потом…