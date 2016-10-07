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СПОРТ

Футболист «Уфы» Игорь Безденежных забил гол в игре с Германией

Разиф АБДУЛЛИН // 07.10.2016
Он сыграл за молодежную сборную России.

Фото: fcufa.pro

Сегодня в германском городке Ингольштадт завершился отборочный матч чемпионата Европы-2017 U-21, Россия сыграла c Германией.

В состав молодежной сборной России были вызваны три игрока ФК «Уфа»: вратарь Михаил Бородько, защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Игорь Безденежных.

Игорь Безденежных вышел на поле в стартовом составе и  забил гол головой на 60-й минуте после подачи Евсеевым в штрафную со стандарта. Это был третий и последний гол сборной России в матче, который закончился со счетом 3:4 в пользу Германии.

Дмитрий Живоглядов также играл за сборную, он вышел на замену на 69-й минуте.

Следующий матч  молодежная сборная России проведет в Москве против команды Финляндии.

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