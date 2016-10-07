Три футболиста «Уфы» могут сыграть сегодня против Германии

Разиф АБДУЛЛИН

Бородько, Живоглядов и Безденежных вместе с молодежной сборной России находятся в Ингольштадте.

Фото: Разиф Абдуллин

В этом германском городке сегодня состоится отборочный матч чемпионата Европы-2017 U-21 c Германией.

В составе молодежной сборной России находятся и три игрока ФК «Уфа»: вратарь Михаил Бородько, защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Игорь Безденежных.



Отборочный матч ЧЕ-2017 U-21 между молодежными сборными Германии и России начнется сегодня в 19.00 московского времени.