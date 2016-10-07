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7 октября, пятница
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СПОРТ
Три футболиста «Уфы» могут сыграть сегодня против Германии// 07.10.2016
Бородько, Живоглядов и Безденежных вместе с молодежной сборной России находятся в Ингольштадте.
Фото: Разиф Абдуллин
В этом германском городке сегодня состоится отборочный матч чемпионата Европы-2017 U-21 c Германией.
В составе молодежной сборной России находятся и три игрока ФК «Уфа»: вратарь Михаил Бородько, защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Игорь Безденежных.
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