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7 октября, пятница
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СПОРТ
Полузащитник «Уфы» Обляков сыграл в матче против Финляндии// 07.10.2016
Он провел на поле все 90 минут в составе юношеской сборной России.
Фото: fcufa.pro
Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков в составе юношеской сборной России (игроки не старше 1998 года рождения) вышел в стартовом составе в матче против Финляндии U-19 и помог нашей сборной уйти от поражения в этой игре, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Игра прошла вчера, 6 октября, в рамках отборочного турниоа юношеского чемпионата Европы 2017 года, который в июле пройдёт в Грузии.
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