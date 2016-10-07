Полузащитник «Уфы» Обляков сыграл в матче против Финляндии

Разиф АБДУЛЛИН

Он провел на поле все 90 минут в составе юношеской сборной России.

Фото: fcufa.pro

Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков в составе юношеской сборной России (игроки не старше 1998 года рождения) вышел в стартовом составе в матче против Финляндии U-19 и помог нашей сборной уйти от поражения в этой игре, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Игра прошла вчера, 6 октября, в рамках отборочного турниоа юношеского чемпионата Европы 2017 года, который в июле пройдёт в Грузии.

Первый тайм прошел без голов, а во второй половине игре первыми гол забили финны. И лишь на 88-й минуте матча Георгий Махатадзе сравнял счет — 1:1. Игра завершилась вничью.

Россия за право выйти в финальную часть юношеского чемпионата Европы борется с Финляндией, Бельгией и Казахстаном.

Следующий матч сборная России U-19 проведёт 8 октября против Казахстана, а 11 октября – против Бельгии.