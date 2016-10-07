Защитник «Уфы» Виктор Васин отметил день рождения в сборной России

Разиф АБДУЛЛИН

Ему исполнилось 28 лет.

Фото: vk.com

Вчера, 6 октября, защитник ФК «Уфа» Виктор Васин отметил свой день рождения в составе сборной России. Ему исполнилось 28 лет.

Напомним, Виктора Васина вызвали в сборную России. Национальная сборная готовится к контрольной игре с Коста-Рикой, которая состоится в воскресенье 9 октября.

Виктора поздравили прямо в сборной, ему вручили праздничный торт на общекомандном ужине национальной команды.

- Коллектив футбольного клуба поздравляет Виктора с этим праздником! - заочно поздравили его коллеги по клубу - Желаем надежной и уверенной игры в составе нашей команды и национальной сборной, крепкого здоровья, отсутствия травм, успехов, как на поле, так и за его пределами!