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СПОРТ

Защитник «Уфы» Виктор Васин отметил день рождения в сборной России

Разиф АБДУЛЛИН // 07.10.2016
Ему исполнилось 28 лет.

Фото: vk.com

Вчера, 6 октября, защитник ФК «Уфа» Виктор Васин отметил свой день рождения в составе сборной России. Ему исполнилось 28 лет.

Напомним, Виктора Васина вызвали в сборную России. Национальная сборная готовится к контрольной игре с Коста-Рикой, которая состоится в воскресенье 9 октября.

Виктора поздравили прямо в сборной, ему вручили праздничный торт на общекомандном ужине национальной команды.

- Коллектив футбольного клуба поздравляет Виктора с этим праздником!  - заочно поздравили его коллеги по клубу - Желаем надежной и уверенной игры в составе нашей команды и национальной сборной, крепкого здоровья, отсутствия травм, успехов, как на поле, так и за его пределами!

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