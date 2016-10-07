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7 октября, пятница
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Защитник «Уфы» Виктор Васин отметил день рождения в сборной России// 07.10.2016
Ему исполнилось 28 лет.
Фото: vk.com
Вчера, 6 октября, защитник ФК «Уфа» Виктор Васин отметил свой день рождения в составе сборной России. Ему исполнилось 28 лет.
Напомним, Виктора Васина вызвали в сборную России. Национальная сборная готовится к контрольной игре с Коста-Рикой, которая состоится в воскресенье 9 октября.
Виктора поздравили прямо в сборной, ему вручили праздничный торт на общекомандном ужине национальной команды.
- Коллектив футбольного клуба поздравляет Виктора с этим праздником! - заочно поздравили его коллеги по клубу - Желаем надежной и уверенной игры в составе нашей команды и национальной сборной, крепкого здоровья, отсутствия травм, успехов, как на поле, так и за его пределами!
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