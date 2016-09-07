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Шамиль Газизов: Нам есть что противопоставить «Краснодару»// 07.09.2016
Генеральный директор ФК «Уфа» дал интервью в паузе чемпионата.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопросы программы «ФК «Уфа»-ТВ». Видео опубликовано на официальном канале клуба в Youtube.
Прежде всего Шамиль Газизов рассказал о трансфертной политике клуба. По словам Газизова, в последний день трансфертного окна сорвались две сделки с «серьезными футболистами в опорной зоне».
- Мы неплохо провели трансфертную компанию, - отметил Шамиль Газизов. – Очень качественных игроков подписали. Пусть у нас более молодежная команда получается. Мы выбрали свой вектор развития и по нему идем.
По мнению Газизова, небольшая футбольная история клуба, возможно, мешает приобретать новых игроков, но ситуация изменится в лучшую сторону через 2-3 года. И история с переходами Зинченко и Пауревича в известные клубы, а также приход тренера Гончаренко в «Уфу» добавляет свои плюсы к репутации клуба.
Этот «симбиоз состоявшихся и молодых игроков» позволит создать качественную команду, считает Шамиль Газизов.
- Я очень надеюсь, что Виктор Михайлович (Гончаренко – прим.) сделает хорошо атакующую команду со своим стилем, со своим рисунком игры, - сказал Шамиль Газизов. – И это придет. Виктору Михайловичу очень интересно работать с молодыми игроками, они всё впитывают. Я надеюсь, что это будущее российского футбола.
Напомним, что 18-летний Иван Обляков, играя за юношескую сборную России, уже сумел своим голом принести победу над сборной Германии.
- Это дорогого стоит, - отметил гендиректор ФК «Уфа». – И я надеюсь, что когда-нибудь игрок из ФК «Уфа» будет вызван в сборную России, и мы всё для этого сделаем.
«Краснодар» - суперкоманда с суперфутболом
Говоря о ближайшем матче чемпионата России, Шамиль Газизов так отозвался о будущем сопернике «Уфы»:
- «Краснодар» - суперкоманда с суперфутболом. С таким соперником приятно играть. Там есть на что посмотреть. И я надеюсь, что трибуны стадиона будут полные. Мы же сделаем всё, чтобы победить такую команду, и нам есть что ей противопоставить.
Напомним, что игра с «Краснодаром» пройдет 11 сентября на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало матча – в 16.00 местного времени. Вы можете выиграть билеты на эту игру, если выполните условия конкурса в нашей группе Вконтакте.
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