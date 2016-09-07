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7 сентября, среда
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СПОРТ
Олимпийский чемпион Александр Карелин приедет в уфимскую школу// 07.09.2016
Почетный гость расскажет учащимся о важности занятия спортом.
Фото: en.wikipedia.org
9 сентября трехкратный Олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин посетит уфимскую школу №127 (улица Юрия Гагарина, 26/1). Дело в том, что в этой школе реализуется федеральная программа «Спортивная борьба – в школы» с начала 2016 года. В ее рамках пятиклассники (и мальчики, и девочки) занимаются на третьем уроке физкультуры борьбой.
Как сообщают в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта по республике, Александр Карелин расскажет участникам встречи о значимости занятий физкультурой и спортом, а также даст несколько ценных советов. Встреча начнется в 12:30.
Александр Карелин приедет также на стадион «Динамо» в Уфе, где 9 и 10 сентября пройдет ХХХI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти В.А. Бормана.
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