7 сентября, среда
СПОРТ

Олимпийский чемпион Александр Карелин приедет в уфимскую школу

Злата ЗУКОВИЧ // 07.09.2016
Почетный гость расскажет учащимся о важности занятия спортом.

Фото: en.wikipedia.org

9 сентября трехкратный Олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин посетит уфимскую школу №127 (улица Юрия Гагарина, 26/1). Дело в том, что в  этой школе реализуется федеральная программа «Спортивная борьба – в школы» с начала 2016 года. В ее рамках пятиклассники (и мальчики, и девочки) занимаются на третьем уроке физкультуры борьбой.

Как сообщают в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта по республике, Александр Карелин расскажет участникам встречи о значимости занятий физкультурой и спортом, а также даст несколько ценных советов. Встреча начнется в 12:30.

Александр Карелин приедет также на стадион «Динамо»  в Уфе, где 9 и 10 сентября пройдет ХХХI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти В.А. Бормана.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

07.09.2016
Нападающий «Краснодара» принес победу сборной России в матче с Ганой
Это первая победа сборной под руководством нового тренера.

06.09.2016
Юлаевцы не смогли переиграть «Динамо» несмотря на две отыгранные шайбы
Победителя в матче «Салават Юлаев» - «Динамо» Рига пришлось выявлять в серии буллитов

06.09.2016
Страны СНГ создадут общий список неблагонадежных футбольных фанатов
Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

06.09.2016
Сегодня «Салават Юлаев» на своём льду сыграет с рижским «Динамо»
Юлаевцы проведут первый домашний матч после затяжного выездного турне.

06.09.2016
Рустэм Арсланов из Башкирии стал чемпионом вторых Всемирных игр кочевников
Золотую медаль спортсмен завоевал в соревнованиях по казах куреш.

05.09.2016
Организаторы марафона в Уфе: Маршрут составлен так, чтобы город не встал
Схема движения участников составлена с учетом пожеланий горожан.

05.09.2016
В кассах начали продавать билеты на матч «Уфа»-«Краснодар»
Теперь их можно купить не только онлайн, но и в кассе "Нефтяника".

05.09.2016
В день международного марафона в Уфе перекроют 13 улиц
Движение будет запрещено с восьми утра до четырех часов дня.

05.09.2016
В Октябрьском завершается строительство биатлонного центра
Новый спортивный объект позволит принять на 240 молодых спортсменов больше.

03.09.2016
ФК «Уфа» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 1:2
Товарищеский матч прошел на учебно-тренировочной базе петербуржского клуба.

03.09.2016
Полузащитник ФК «Уфа» помог обыграть сборную Германию
Иван Обляков забил единственный мяч в товарищеской игре

02.09.2016
В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Краснодар”
Забронировать места можно уже сегодня.

01.09.2016
В Башкирии стартует акция «Будь в зеленом» от «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб призывает болельщиков одеваться в этот цвет.

01.09.2016
Игроки волейбольного клуба «Урал» побывали на фотосессии
Теперь каждый сможет посмотреть на всех игроков клуба.

31.08.2016
Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября
Соревнования будут проходить на центральных площадках Подмосковья.

31.08.2016
«Салават Юлаев» одержал в гостях волевую победу над «Югрой»
Уфимцы заработали первые очки в выездных матчах.

30.08.2016
Сегодня «Салават Юлаев» может заработать первые очки в выездном турне
Сегодня дружина Игоря Захаркина сразится с «Югрой».


5-Я КОЛОНКА

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"