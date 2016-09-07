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СПОРТ
Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных сыграл за сборную России против Австрии// 07.09.2016
Игра закончилась вничью.
Фото: rfs.ru
Матч квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы между сборными России и Австрии вчера, 6 сентября, завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1, сообщает «Советский спорт».
Россияне первыми открыли счет. На 33-й минуте гол забил капитан российской молодежной сборной Илья Зуев. Австрийцы отыгрались во второй половине игры. Арнель Якупович забил ответный мяч с расстояния около 30 метров до ворот.
На 61-й минуте игры полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных вышел на замену и отыграл до конца матча. Российская команда не сумела переломить ход встречи и вырвать победу. Теперь она потеряла шансы на выход в финал турнира (8 очков и 4-е место). Россияне еще сыграют 7 октября с Германией и 11 октября – с Финляндией.
Ранее Игорь Безденежных сыграл семь матчей за юношескую сборную России и забил три гола. Теперь он вошел в состав молодежной сборной.
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