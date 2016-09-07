7 сентября, среда
СПОРТ

Нападающий «Краснодара» принес победу сборной России в матче с Ганой

// 07.09.2016
Это первая победа сборной под руководством нового тренера.

Фото: официальный сайт РФС

Вчера, 6 сентября, сборная России по футболу провела контрольный матч с Ганой. Соперником у российских футболистов была африканская команда, одна из лучших на континенте, атлетичная, выносливая, в хорошей физической форме.

В первом тайме россияне больше владели мячом, и одна из атак принесла результат. После хорошо разыгранной комбинации на 23-1 минуте матча Федор Смолов получил пас в штрафной площадке, тут же пробил и поразил ворота соперника.

Второй тайм сборная Ганы провела в более агрессивных атаках, россияне отвечали острыми контратаками, но счет на табло не изменился.

В составе сборной России из «Краснодара» на поле кроме Федора Смолова сыграли также полузащитник  Юрий Газинский и защитник Сергей Петров.  Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк также был вызван на матч, но провел игру на скамейке запасных. Таким образом, 11 сентября в Уфу на матч с местным клубом, возможно, приедут сразу четыре игрока сборной России.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

06.09.2016
Юлаевцы не смогли переиграть «Динамо» несмотря на две отыгранные шайбы
Победителя в матче «Салават Юлаев» - «Динамо» Рига пришлось выявлять в серии буллитов

06.09.2016
Страны СНГ создадут общий список неблагонадежных футбольных фанатов
Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

06.09.2016
Сегодня «Салават Юлаев» на своём льду сыграет с рижским «Динамо»
Юлаевцы проведут первый домашний матч после затяжного выездного турне.

06.09.2016
Рустэм Арсланов из Башкирии стал чемпионом вторых Всемирных игр кочевников
Золотую медаль спортсмен завоевал в соревнованиях по казах куреш.

05.09.2016
Организаторы марафона в Уфе: Маршрут составлен так, чтобы город не встал
Схема движения участников составлена с учетом пожеланий горожан.

05.09.2016
В кассах начали продавать билеты на матч «Уфа»-«Краснодар»
Теперь их можно купить не только онлайн, но и в кассе "Нефтяника".

05.09.2016
В день международного марафона в Уфе перекроют 13 улиц
Движение будет запрещено с восьми утра до четырех часов дня.

05.09.2016
В Октябрьском завершается строительство биатлонного центра
Новый спортивный объект позволит принять на 240 молодых спортсменов больше.

03.09.2016
ФК «Уфа» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 1:2
Товарищеский матч прошел на учебно-тренировочной базе петербуржского клуба.

03.09.2016
Полузащитник ФК «Уфа» помог обыграть сборную Германию
Иван Обляков забил единственный мяч в товарищеской игре

02.09.2016
В онлайн продаже появились билеты на матч “Уфа”-”Краснодар”
Забронировать места можно уже сегодня.

01.09.2016
В Башкирии стартует акция «Будь в зеленом» от «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб призывает болельщиков одеваться в этот цвет.

01.09.2016
Игроки волейбольного клуба «Урал» побывали на фотосессии
Теперь каждый сможет посмотреть на всех игроков клуба.

31.08.2016
Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября
Соревнования будут проходить на центральных площадках Подмосковья.

31.08.2016
«Салават Юлаев» одержал в гостях волевую победу над «Югрой»
Уфимцы заработали первые очки в выездных матчах.

30.08.2016
Сегодня «Салават Юлаев» может заработать первые очки в выездном турне
Сегодня дружина Игоря Захаркина сразится с «Югрой».

30.08.2016
Три футболиста «Уфы» уехали в молодежную сборную России
Бородько, Живоглядов и Безденежных вызваны тренерским штабом.


5-Я КОЛОНКА

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"