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7 сентября, среда
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СПОРТ
Нападающий «Краснодара» принес победу сборной России в матче с Ганой// 07.09.2016
Это первая победа сборной под руководством нового тренера.
Фото: официальный сайт РФС
Вчера, 6 сентября, сборная России по футболу провела контрольный матч с Ганой. Соперником у российских футболистов была африканская команда, одна из лучших на континенте, атлетичная, выносливая, в хорошей физической форме.
В первом тайме россияне больше владели мячом, и одна из атак принесла результат. После хорошо разыгранной комбинации на 23-1 минуте матча Федор Смолов получил пас в штрафной площадке, тут же пробил и поразил ворота соперника.
Второй тайм сборная Ганы провела в более агрессивных атаках, россияне отвечали острыми контратаками, но счет на табло не изменился.
В составе сборной России из «Краснодара» на поле кроме Федора Смолова сыграли также полузащитник Юрий Газинский и защитник Сергей Петров. Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк также был вызван на матч, но провел игру на скамейке запасных. Таким образом, 11 сентября в Уфу на матч с местным клубом, возможно, приедут сразу четыре игрока сборной России.
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