Нападающий «Краснодара» принес победу сборной России в матче с Ганой

Это первая победа сборной под руководством нового тренера.

Фото: официальный сайт РФС

Вчера, 6 сентября, сборная России по футболу провела контрольный матч с Ганой. Соперником у российских футболистов была африканская команда, одна из лучших на континенте, атлетичная, выносливая, в хорошей физической форме.

В первом тайме россияне больше владели мячом, и одна из атак принесла результат. После хорошо разыгранной комбинации на 23-1 минуте матча Федор Смолов получил пас в штрафной площадке, тут же пробил и поразил ворота соперника.

Второй тайм сборная Ганы провела в более агрессивных атаках, россияне отвечали острыми контратаками, но счет на табло не изменился.

В составе сборной России из «Краснодара» на поле кроме Федора Смолова сыграли также полузащитник Юрий Газинский и защитник Сергей Петров. Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк также был вызван на матч, но провел игру на скамейке запасных. Таким образом, 11 сентября в Уфу на матч с местным клубом, возможно, приедут сразу четыре игрока сборной России.