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СПОРТ

Уфа проведет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу

Разиф АБДУЛЛИН // 07.02.2017
Представители всех 16-ти команд российской футбольной премьер-лиги приедут в Уфу.

Фото: fcufa.pro

Первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу пройдет в Уфе с 24 по 26 февраля, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».

Решение об этом было принято в Москве в начале года, теперь определены сроки проведения турнира и его место.

Впервые представители всех 16-ти футбольных клубов премьер-лиги сыграют за Кубок РФПЛ по киберфутболу в Уфе. Турнир пройдет  24, 25 и 26 февраля в развлекательном комплексе «Огни Уфы».

- Российская футбольная Премьер-Лига и Футбольный клуб «Уфа» приглашают на исторический турнир - Первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, - сообщили в клубе.

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