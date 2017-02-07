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8 февраля, среда
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СПОРТ
Уфа проведет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу// 07.02.2017
Представители всех 16-ти команд российской футбольной премьер-лиги приедут в Уфу.
Фото: fcufa.pro
Первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу пройдет в Уфе с 24 по 26 февраля, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».
Решение об этом было принято в Москве в начале года, теперь определены сроки проведения турнира и его место.
Впервые представители всех 16-ти футбольных клубов премьер-лиги сыграют за Кубок РФПЛ по киберфутболу в Уфе. Турнир пройдет 24, 25 и 26 февраля в развлекательном комплексе «Огни Уфы».
- Российская футбольная Премьер-Лига и Футбольный клуб «Уфа» приглашают на исторический турнир - Первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, - сообщили в клубе.
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