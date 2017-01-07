«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это была третья встреча соперников в этом сезоне и второе поражение уфимского клуба

Фото: http://hcsalavat.ru/

«Салават Юлаев» и «Лада» в этом сезоне играли уже два раза. В уфимском матче 8 ноября сильнее благодаря дублю Лисина оказались «юлаевцы» - 4:2. А вот в Тольятти команды выходили на лёд совсем недавно – 27 декабря. В этот раз удача была на стороне «Лады», которая одержала победу со счётом 6:4.

Сегодня тольяттинская команда вновь оказалась сильнее. Счет матча 4:2 в пользу «Лады». К 6-й минуте уфимцы проигрывали уже 0:2. Одну шайбу «Салават Юлаев» получил в меньшинстве и ещё одну – пропустив контратаку на свои ворота, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



Отыграть один гол удалось до перерыва. Денис Паршин выдал отличный сольный проход, который игроки «Лады» вынуждены были останавливать с нарушением правил. В большинстве броском от синей линии отличился Александр Логинов.



Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами в течение 37 секунд. Хозяева воспользовались в атаке удачным рикошетом от уфимского защитника, но почти сразу первое звено «Салавата Юлаева» организовало атаку, в которой с пятака шайбу в ворота Ежова загнал Томаш Мертл, отличившись впервые за свою новую команду.



Радость от гола была омрачена новой потерей в составе. Перед самым перерывом Тему Хартикайнен попал под силовой приём и покинул площадку только с помощью партнёров. На последнюю двадцатиминутку матча «юлаевцы» вышли в 11 нападающих. В этом составе «Салават Юлаев», хоть и был активнее, но сравнять счёт не смог. К тому же пропустил ещё один раз в меньшинстве. Поражение – 2:4. Следующий матч 10 января в Уфе против «Спартака».