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8 января, воскресенье
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СПОРТ
«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе»// 07.01.2017
Это была третья встреча соперников в этом сезоне и второе поражение уфимского клуба
Фото: http://hcsalavat.ru/
«Салават Юлаев» и «Лада» в этом сезоне играли уже два раза. В уфимском матче 8 ноября сильнее благодаря дублю Лисина оказались «юлаевцы» - 4:2. А вот в Тольятти команды выходили на лёд совсем недавно – 27 декабря. В этот раз удача была на стороне «Лады», которая одержала победу со счётом 6:4.
Сегодня тольяттинская команда вновь оказалась сильнее. Счет матча 4:2 в пользу «Лады». К 6-й минуте уфимцы проигрывали уже 0:2. Одну шайбу «Салават Юлаев» получил в меньшинстве и ещё одну – пропустив контратаку на свои ворота, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
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