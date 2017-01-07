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СПОРТ

«Салават Юлаев» сегодня в Тольятти сыграет с «Ладой»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.01.2017
Это третья встреча соперников в этом сезоне

Фото: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» и «Лада» в этом сезоне играли уже два раза. В уфимском матче 8 ноября сильнее благодаря дублю Лисина оказались «юлаевцы» - 4:2. А вот в Тольятти команды выходили на лёд совсем недавно – 27 декабря. В этот раз удача была на стороне «Лады», которая одержала победу со счётом 6:4.

«Лада» практически прекратила борьбу за попадание в плей-офф, где будет разыгран главный приз российского хоккея - кубок Гагарина. У волжан сегодня 52 очка после 47 матчей и 13-е место в конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги при разнице забитых и пропущенных шайб 118 - 139.

Юлаевцы на «Востоке»  идут пятыми, набрав 75 очков в 47 играх. Разница шайб - 134 - 122.

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