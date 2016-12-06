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Главный тренер «Уфы» признан лучшим в Белоруссии// 06.12.2016
Виктора Гончаренко на своей родине признали лучшим тренером года
Наставник российского футбольного клуба «Уфа» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером года в Белоруссии, сообщает ТАСС. Данная награда для Гончаренко шестая в карьере. До этого он становился лучшим тренером по итогам 2008, 2009, 2010, 2012 и 2014 годов, в качестве наставника белорусского БАТЭ и краснодарской «Кубани». В текущем сезоне «Уфа» под руководством 39-летнего специалиста занимает восьмое место после завершения первой части чемпионата России. Год он начал в тренерском штабе московского ЦСКА, с которым в прошлом сезоне стал чемпионом России.
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