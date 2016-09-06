Юлаевцы не смогли переиграть «Динамо» несмотря на то, что смогли отыграть две шайбы

Константин КЛИМОВ

Победителя в матче «Салават Юлаев» - «Динамо» Рига пришлось выявлять в серии буллитов

Первый период матча прошёл в равной борьбе и запомнился зрителям всего несколькими моментами. На пятой минуте за подножку на скамейку штрафников отправился уфимец Максим Гончаров и салават заиграл. Сначала Энвер Лисин перехватив шайбу в средней зоне доехал до ворот Якуба Седлачека, но немного затянул с броском, и угодил в щитки рижского голкипера. Через минуту, по-прежнему играя в меньшинстве за ворота соперника смог пробиться Хартикайнен, и чудом разобравшись с тремя соперниками сбросил на пятак Арзамазцеву, бросок получился сильным, но вратарь гостей справился с возникшей угрозой. Игра снова успокоилась, команды атаковали, но до серьёзных моментов не доходило. За пять минут до конца двадцатиминутки, после очередного вбрасывания сдали нервы у уфимца Нестерова и динамовца Оскарса Цибульскиса. Потасовку на пятаке гостей судьи смогли пресечь ещё в зародыше, и драчуны отправились остывать в бокс для штрафников. Ситуация осложнилась за сорок секунд до выхода оштрафованных, когда скамейку штрафников уфимского клуба пополнил защитник Денис Куляш. Но гости не смогли воспользоваться таким подарком, и команды ушли на перерыв так и не открыв счёт.

Лучшие моменты первого периода:

Второй период начался с обоюдных атак, но у рижан сдали нервы, и они остались сначала вчетвером, а затем и вовсе втроём. С честью отстояв меньшинство, динамовцы пошли в атаку и их труды были вознаграждены. Добившись двойного удаления уфимцев, при этом одно из них было на четыре минуты, рижане смогли открыть счёт. Нужно отметить, что голкипер уфимцев Сведберг видел момент броска, как и но шайба срикошетила от клюшки Энквиста и проскользнула над плечом стража ворот юлаевцев. За три с половиной минуты до конца периода в бокс для штрафников отправился Энвер Лисин, и динамовцы удвоили преимущество.

Лучшие моменты второго периода:

Начало третьего периода осталось за уфимцами, временами у ворот Седлачека было жарко, естественно напор уфимцев принёс плоды, сначала нападающий рижан Саулиетис толкнул на борт уфимца Воробьёва, да так что последний смог подняться только с помощью врачей. 50 секунд понадобилось уфимцам, чтобы отыграть одну шайбу, отличился Денис Куляш, мощным кистевым отправивший отскочившую к синей линии шайбу в ворота непоколебимого доселе Седлачека. На этом гонимые болельщиками вперёд уфимцы не остановились, а лишь усилили напор и вынудили гостей вновь нарушить правила, а затем и ещё раз. И как итог за шесть минут до конца третьего периода уфимцы силами Энвера Лисина смогли сравнять счёт. Оставшиеся до окончания периода 6 минут, юлаевцы провели в зоне атаки, но так и не смогли поразить ворота соперника.

Стоит отметить, что на третий период уфимцы вышли совсем с другим настроением, играли более собранно и с бешеной нацеленностью на ворота, при этом не забывая возвращаться к своим воротам.

По истечению трёх периодов был назначен овертайм, который мог закончится уже через двадцать секунд после свистка, но Сведберг смог прочитать планы тройки нападения рижан и зафиксировал шайбу. Но потом игра выровнялась, но было видно, что тренер динамовцев смог подобрать слова и вернуть команду в нужное русло. Овертайм не помог выявить победителя, и была назначена серия буллитов. Но в штрафных броска удачливее оказались хоккеисты из столицы Латвии.

Следующий матч уфимцы проведут в четверг 8 сентября против финского Йокерита.