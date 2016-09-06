Страны СНГ создадут общий список неблагонадежных футбольных фанатов

Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Фото: Разиф Абдуллин

Страны СНГ создадут обновляемый реестр неблагонадежных футбольных фанатов в преддверии чемпионата мира 2018 года в России, сообщил председатель Совета министров внутренних дел стран СНГ, глава МВД России Владимир Колокольцев, передают РИА Новости.

- В каждом государстве имеется информация на определенное количество лиц, которые склонны к таким видам правонарушений. Мы приняли решение объединить наши возможности для обмена такими фактами, - сказал Колокольцев журналистам в ходе заседания Совета министров внутренних дел в Петербурге.

В России «черный список» футбольных фанатов уже создан, он размещен на официальном сайте МВД. По данным МВД на июнь 2016 года, решениями судов запрещено посещать официальные спортивные мероприятия 50-ти болельщикам, из них четверым – из Башкирии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.