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СПОРТ
Страны СНГ создадут общий список неблагонадежных футбольных фанатов// 06.09.2016
Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Фото: Разиф Абдуллин
Страны СНГ создадут обновляемый реестр неблагонадежных футбольных фанатов в преддверии чемпионата мира 2018 года в России, сообщил председатель Совета министров внутренних дел стран СНГ, глава МВД России Владимир Колокольцев, передают РИА Новости.
- В каждом государстве имеется информация на определенное количество лиц, которые склонны к таким видам правонарушений. Мы приняли решение объединить наши возможности для обмена такими фактами, - сказал Колокольцев журналистам в ходе заседания Совета министров внутренних дел в Петербурге.
В России «черный список» футбольных фанатов уже создан, он размещен на официальном сайте МВД. По данным МВД на июнь 2016 года, решениями судов запрещено посещать официальные спортивные мероприятия 50-ти болельщикам, из них четверым – из Башкирии.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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