|
6 сентября, вторник
|
СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» на своём льду сыграет с рижским «Динамо»// 06.09.2016
Юлаевцы проведут первый домашний матч после затяжного выездного турне.
Сегодня, 6 сентября, на своём льду уфимский «Салават Юлаев» сразится с рижским «Динамо». За всю историю противостояния динамовцы смогли одержать победу над уфимским клубом всего два раза, зелёные в свою очередь выигрывали у рижан 13 раз, разница забитых и пропущенных 50-31 в пользу юлаевцев.
В составе рижского клуба играет бывший нападающий уфимцев – Петр Счастливый, сыгравший за «Салават Юлаев» три сезона, и завоевавший с командой кубок Гагарина в сезоне 2010-2011.
Матч пройдёт в стенах родной для уфимцев «Уфа-Арене», начало встречи - в 19:00 по местному времени.
Следующий матч уфимцы проведут уже в четверг, 8 сентября, с финским Йокеритом. Билеты на матч с финским клубом вы можете получить, участвуя в розыгрыше в группе информагентства «Вконтакте».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.09.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку
06.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» на своём льду сыграет с рижским «Динамо»
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Олег Газманов посадил деревья в память героев войны в Башкирии
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии готовятся увеличить производство рыбы в три раза
06.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе вынесли приговор бывшему начальнику отдела полиции
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Новая квартира стала доступнее
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте