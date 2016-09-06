Сегодня «Салават Юлаев» на своём льду сыграет с рижским «Динамо»

Константин КЛИМОВ

Юлаевцы проведут первый домашний матч после затяжного выездного турне.

Сегодня, 6 сентября, на своём льду уфимский «Салават Юлаев» сразится с рижским «Динамо». За всю историю противостояния динамовцы смогли одержать победу над уфимским клубом всего два раза, зелёные в свою очередь выигрывали у рижан 13 раз, разница забитых и пропущенных 50-31 в пользу юлаевцев.

В составе рижского клуба играет бывший нападающий уфимцев – Петр Счастливый, сыгравший за «Салават Юлаев» три сезона, и завоевавший с командой кубок Гагарина в сезоне 2010-2011.

Матч пройдёт в стенах родной для уфимцев «Уфа-Арене», начало встречи - в 19:00 по местному времени.

Следующий матч уфимцы проведут уже в четверг, 8 сентября, с финским Йокеритом. Билеты на матч с финским клубом вы можете получить, участвуя в розыгрыше в группе информагентства «Вконтакте».