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СПОРТ
Рустэм Арсланов из Башкирии стал чемпионом вторых Всемирных игр кочевников// 06.09.2016
Золотую медаль спортсмен завоевал в соревнованиях по казах куреш.
Атлет из Башкирии Рустэм Арсланов стал победителем среди тяжеловесов свыше 90 кг в соревнованиях по казах куреш на Вторых Всемирных играх кочевников в Киргизии. Это аналог олимпийских, азиатских и параолимпийских игр.
В упорной схватке он победил спортсмена из Казахстана Еламана Ергалиева.
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