Рустэм Арсланов из Башкирии стал чемпионом вторых Всемирных игр кочевников

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Золотую медаль спортсмен завоевал в соревнованиях по казах куреш.

Атлет из Башкирии Рустэм Арсланов стал победителем среди тяжеловесов свыше 90 кг в соревнованиях по казах куреш на Вторых Всемирных играх кочевников в Киргизии. Это аналог олимпийских, азиатских и параолимпийских игр.

В упорной схватке он победил спортсмена из Казахстана Еламана Ергалиева.



