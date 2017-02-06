«Уфа» обыграла «Урал» на Кипре

Разиф АБДУЛЛИН

Судья засчитал один гол из трех.

Фото: youtube.com

Сегодня, 6 февраля, футбольный клуб «Уфа» сыграл третий контрольный матч на втором кипрском сборе. Соперником стал «Урал» из Екатеринбурга.

Первый матч команды сыграли вничью - 0:0, хотя один гол забил уральский нападающий Павленко, но судья его не засчитал, гол был забит из положения «вне игры».

Ворота уфимской команды защищал Александр Беленов. С капитанской повязкой на поле вышел Павел Аликин. Первый тайм команда отыграла в таком составе: Беленов, Аликин, Никитин, Пуцко, Карп, Живоглядов, Стоцкий, Зубарев, Обляков, Слай, Батютин.

Одним из комментаторов матча стал полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов. Он рассказал, что возвращению Ивана Пауревича из английского чемпионата в команде были рады.

- Пауревича встретили с благоприятным выражением лица, - так выразился Кротов. – Он приехал в хорошей форме, так как "чемпионшип" у них еще не закончился, натренированный.

Также Вячеслав Кротов рассказал о том, какую игру команде прививает новый тренер Сергей Семак.

- Прививает комбинационный футбол, который всем нравится – и болельщикам, и игрокам, - сказал новоиспеченный комментатор.

После перерыва Беленова в воротах «Уфы» заменил Гиорги Шелия, вместо Зубарева вышел Пауревич, а вместо Батютина – Засеев. Еще позже Пуцко заменил Сафрониди.

Уфимцы забили быстрый гол в начале второго тайма. Отличился Слай после быстрой фланговой атаки. 1:0 – с таким счетом закончился матч, хотя Слай забил и второй гол, но его не засчитали.

- Это конфуз какой-то, - прокомментировал Вячеслав Кротов. - После удара Слая мяч попал в перекладину, к нему на добивание подоспел сам Слай, а ему засчитали "оффсайд".

Теперь команда отправится на небольшой перерыв, после чего сборы продолжатся в Испании.