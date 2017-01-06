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8 января, воскресенье
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СПОРТ
На кипрском сборе Иван Пауревич присоединится к «Уфе»// 06.01.2017
Именно он помог одержать победу ФК «Уфа» над «Спартаком».
Полузащитник из Хорватии Иван Пауревич примет участие в первом учебно-тренировочном сборе ФК «Уфа» с 11 по 22 января. В кубке России Пауревич сыграл 61 матч за «Уфу» с лета 2014 года.
Полузащитник отличился двумя забитыми мячами в матче с командой «Спартака», сохранив «Уфе» место в премьер-лиге.
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