Игрок «Салавата Юлаева» признан лучшим форвардом молодежного чемпионата мира по хоккею

07.01.2017

«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе» Это была третья встреча соперников в этом сезоне и второе поражение уфимского клуба

31.12.2016

Пять самых ярких событий «Уфы» Вспоминаем самое запомнившееся в 2016 году в истории ФК «Уфа».

30.12.2016

В Уфу прилетел Сергей Семак Сегодня он может стать новым главным тренером ФК «Уфа».