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СПОРТ
Игрок «Салавата Юлаева» признан лучшим форвардом молодежного чемпионата мира по хоккею// 06.01.2017
Кирилл Капризов признан лучшим нападающим.
Фото: www.sports.ru
На турнире игрок хоккейной команды «Салават Юлаев» Кирилл Капризов забросил девять шайб и отдал три передачи, установив тем самым рекорд в российской истории МЧМ. Его признали лучшим форвардом молодежного чемпионата мира, как сообщает «Советский спорт».
Кирилл сыграл в семи матчах турнира и набрал 12 очков.
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