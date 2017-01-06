"Салават Юлаев" одержал победу над "Ак Барсом" по буллитам

Злата ЗУКОВИЧ

Команда победила со счетом 2:1.

Вчера, 5 января, в Казани на «Татнефть-Арене» состоялся матч чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Команда Башкирии победила после пяти проигрышей кряду со счетом 2:1, - сообщает БСТ.

Капитан команды «Ак Барс» Александр Свитов забросил шайбу в конце первого периода, гости же начали отыгрываться только на 52-й минуте. В серии штрафных бросков «юлаевцы» оказались точнее. Победу принес Линус Умарк, который получил негласное звание «буллитора» команды.