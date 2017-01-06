6 января, пятница
СПОРТ

"Салават Юлаев" одержал победу над "Ак Барсом" по буллитам

Злата ЗУКОВИЧ // 06.01.2017
Команда победила со счетом 2:1.

Вчера, 5 января, в Казани на «Татнефть-Арене» состоялся матч чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Команда Башкирии победила после пяти проигрышей кряду со счетом 2:1, - сообщает БСТ.

Капитан команды «Ак Барс» Александр Свитов забросил шайбу в конце первого периода, гости же начали отыгрываться только на 52-й минуте. В серии штрафных бросков «юлаевцы» оказались точнее. Победу принес Линус Умарк, который получил негласное звание «буллитора» команды.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

04.01.2017
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0
Для башкирской команды это пятое поражение подряд.

03.01.2017
Спортсмен из Башкирии стал призером кубка России по фристайлу
Эмиль Абдуллин занял второе место.

02.01.2017
Что Айдар Галимов и «босс» 20-ого сектора пожелали болельщикам ФК «Уфа»
В сети вышла итоговая программа «Уфимские таймы».

31.12.2016
Пять самых ярких событий «Уфы»
Вспоминаем самое запомнившееся в 2016 году в истории ФК «Уфа».

30.12.2016
«Салават Юлаев» отыграл три шайбы, но всё-таки проиграл «Металлургу»
Уфимцы дома проиграли принципиальному сопернику

30.12.2016
В Уфу прилетел Сергей Семак
Сегодня он может стать новым главным тренером ФК «Уфа».

29.12.2016
Сегодня на «Уфа – Арене» ожидается «Мишкопад»
В последней игре 2016 года «Салават Юлаев» сразится с магнитогорским «Металлургом»

28.12.2016
Уфа может остаться без спидвея
Одна из самых сильных в мире команд по спидвею оказалась на улице без средств к существованию.

28.12.2016
Соперник «Уфы» в Кубке России распродает ведущих игроков
ФК «Анжи» распространил официальное заявление об этом.

28.12.2016
«Салават Юлаев» проиграл «Ладе» - 4:6
Матч для уфимцев сложился крайне неудачно

27.12.2016
Специалисты КХЛ не нашли в «Салавате Юлаеве» достойных участвовать в матче звёзд
Департамент проведения спортивных мероприятий КХЛ определился со списком игроков на матч звёзд в Уфе.

27.12.2016
«Советский спорт»: Татарстан - самый спортивный регион
Самое известное спортивное издание России составило спортивный рейтинг регионов.

26.12.2016
Новым тренером ФК «Уфа» станет Сергей Семак – «Спортфакт»
Спортивный портал утверждает, что «на словах все решено».

26.12.2016
Шамиль Газизов: У «Уфы» нет настроений расставаться с футболистами
Назначение главного тренера клуба переносится на несколько дней, сообщил гендиректор.

26.12.2016
«Салават Юлаев» приобрел чешского форварда клуба «Медвешчак»
Контракт с Томашом Мертла рассчитан до конца сезона

24.12.2016
Вратарь Лунев: Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным
Вратарь ФК «Уфа», перешедший в «Зенит», простился с болельщиками и командой.

23.12.2016
В Уфе в январе состоится Кубок континента по следж-хоккею
Он состоится в рамках Недели звезд хоккея.

23.12.2016
В России нет государственной системы допинга: Путин
Однако президент считает, что проблема есть и ее надо решать

22.12.2016
МФК «Витязь-ГТУ» открыл свои двери для журналистов
Новичок в высшей лиге по мини-футболу стал лидером чемпионата России.
  
ФОТОФАКТ
1 января уфимцы пробежали 2017 метров

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"