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СПОРТ
Нападающий «Томи»: Нам уже полгода не платят зарплату// 05.12.2016
Александр Касьян после матча с «Уфой» рассказал об обстановке в команде
Нападающий томской «Томи» Александр Касьян отметил, что сегодняшние погодные условия не позволили игрокам обеих клубов показать красивую игру. В интервью нашему корреспонденту Артему Михайлову игрок «Томи» также признался, что они уже полгода не получают зарплату и надеются, что руководство клуба все – таки решить эту проблему.
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