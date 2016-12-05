Нападающий «Томи»: Нам уже полгода не платят зарплату

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Александр Касьян после матча с «Уфой» рассказал об обстановке в команде

Нападающий томской «Томи» Александр Касьян отметил, что сегодняшние погодные условия не позволили игрокам обеих клубов показать красивую игру. В интервью нашему корреспонденту Артему Михайлову игрок «Томи» также признался, что они уже полгода не получают зарплату и надеются, что руководство клуба все – таки решить эту проблему.