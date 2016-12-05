Виктор Ганчаренко проводит, возможно, последний матч в роли главного тренера ФК «Уфа»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Такое предположение сделал комментатор телеканала «Наш футбол».

Телекомментатор Артём Кочешев в эфире канала «Наш футбол» перед матчем "Уфа" - "Томь" сказал, что, возможно, эта игра станет последней для главного тренера уфимского клуба Виктора Ганчаренко. Его могут отозвать в ЦСКА. По словам журналиста, Ганчаренко уже сообщил об этом команде. Напомним, по условиям контракта, "Уфа" обязана отпустить Ганчаренко, если того вызовет московский клуб.