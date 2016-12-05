Глава Башкирии поздравил биатлониста Антона Бабикова с победой

Спортсмен победил на первом этапе Кубка мира.

Накануне Рустэм Хамитов поздравил биатлониста Антона Бабикова с победой в гонке преследования на первом этапе Кубка мира. Чемпионат прошел в городе Эстерсунд (Швеция). Глава Башкирии по телефону поинтересовался у спортсмена планами на будущее и пожелал ему побед.

Вчера, 4 декабря, в первом этапе Кубка мира (гонка преследования на 12,5 км) Антон Бабиков и его коллега Максим Цветков заняли призовые места. Кстати, в сборной России 25-летний биатлонист стал первым на этапах Кубка мира.