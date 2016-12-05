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СПОРТ
Уфимский биатлонист Антон Бабиков впервые выиграл этап Кубка мира// 05.12.2016
Российский спортсмен показал уверенную гонку
25-летний биатлонист из Башкирии Антон Бабиков завоевал золото в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде. Напомним, что стартовал он с седьмого места. На второй позиции еще один россиянин Максим Цветков, тройку замкнул француз Мартен Фуркад.
Напомним, что Бабиков - трехкратный чемпион Европы и трижды бронзовый призер чемпионатов Европы. По итогам прошлого сезона Бабиков был признан лучшим новичком сезона по версии Международного союза биатлонистов.
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