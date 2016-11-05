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СПОРТ

«Уфа» с «Рубином»: матч-катастрофа

Разиф АБДУЛЛИН // 05.11.2016
Встреча закончилась со счетом 2:3.

Фото: Youtube.com

Встреча с «Рубином» для «Уфы»  началась крайне неудачно. На 7-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве – из-за неудачных действий вратаря Георги Шелия. Он вышел из штрафной площадки, чтобы выбить мяч головой, но промахнулся и рукой задел нападающего казанцев. Судья посчитал, что это фол последней надежды и удалил вратаря уфимцев.

Пришлось тренеру «Уфы» заменить Облякова на Лунева, который занял место в воротах.

Разумеется, инициатива перешла к гостям. Хотя  «Уфа» контратаковала,  первый гол забили казанцы.

На 18-й минуте Жонатас забивает гол с пенальти, судья посчитал, что Стоцкий нарушил правила в штрафной площадке в единоборстве с Бауэром.

А на 21-й минуте Фатаи неудачно подворачивает ногу в атаке, его уносят с поля на носилках, и его заменяет Дмитрий Сысуев.

- Не матч, а катастрофа для уфимцев, - замечает по этому поводу комментатор матча. Две вынужденные замены.

На 25-й минуте Сысуев упускает голевой момент, он благодаря рикошету оказывается один на один с вратарем, обыгрывает его и не рискует сразу бить с острого угла по воротам, секундная задержка с ударом -  и защитник ставит ногу. Момент не реализован.

Не забиваешь ты, забивают тебе. Это правило часто срабатывает в футболе. В следующей атаке Рочина забивает Луневу обводящим ударом. 2:0 – в пользу «Рубина».

Но характер у «Уфы» есть, и игроки его показали. Уже в добавленное время в первом тайме они организовали быструю атаку, Сухов отдает пас Сысуеву, и тот на это раз не упускает момент. 1:2. Буквально через минуту он мог бы снова огорчить Рыжикова, перекинув через него мяч «парашютом», но пробил прямо во вратаря.

Второй тайм начался с активных действий уфимцев. Результат пришел почти сразу. Дмитрий Стоцкий сравнивает счет в матче. 2:2. Но буквально через пару минут Набиуллин прорывается и забивает третий гол в ворота «Уфы». 3:2 – в пользу «Рубина» на 50 –й минуте игры.

59-ая минута матча. Судья назначает пенальти – на это раз в ворота Рыжикова. Слай пробивает, но голкипер «Рубина» берет мяч. Реальный шанс сравнять счет упущен. И новая атака уфимцев.

- Уфа в меньшинстве играет лучше "Рубина" - восклицает комментатор.

В конце матча был удален еще и Азамат Засеев. 2:3 - Уфа уступила "Рубину".

 

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