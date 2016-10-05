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5 октября, среда
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СПОРТ
«Башнефть» продолжит финансирование шашечного клуба// 05.10.2016
Об этом сообщили в нефтяной компании.
В «Башнефти» подтвердили, что планируют выйти из состава соучредителей шашечного клуба, поскольку его деятельность не является профильной для компании.
- В то же время компания планирует продолжить финансирование деятельности шашечного клуба в рамках своей благотворительной программы, - пояснили в компании.
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