«Башнефть» продолжит финансирование шашечного клуба

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщили в нефтяной компании.

В «Башнефти» подтвердили, что планируют выйти из состава соучредителей шашечного клуба, поскольку его деятельность не является профильной для компании.

- В то же время компания планирует продолжить финансирование деятельности шашечного клуба в рамках своей благотворительной программы, - пояснили в компании.