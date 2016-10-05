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СПОРТ
Уфимская шахматистка пять раз победила на чемпионате мира// 05.10.2016
Она заняла 21-е место среди 71 участниц.
Фото: ufacity.info
В Ханты-Мансийске завершился чемпионат мира по шахматам среди девушек до 14 лет. Уфимская шахматистка Юлия Григорьева заняла 21-е место, сообщается на официальном сайте администрации Уфы.
Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров. Юлия в первых двух турах одержала победу. В дальнейшем она сумела еще трижды победить, два раза сыграть вничью и четыре раза проиграла.
Юлия Григорьева обыграла Ольгу Баделька из Белоруссии, ставшую четвертой в общем зачете и сыграла вничью с бронзовым призером турнира американкой Анни Ванг.
Год назад уфимка уже выступала на чемпионате мира в Греции и заняла 44-е место. По сравнению с прошлогодним результатом она улучшила позиции на 23 позиции. Соответственно, вырос и ее международный рейтинг - 1923 балла, (+ 59,6 пункта).
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