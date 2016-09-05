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СПОРТ
Организаторы марафона в Уфе: Маршрут составлен так, чтобы город не встал// 05.09.2016
Схема движения участников составлена с учетом пожеланий горожан.
Фото: ufamarathon.ru
Организаторы второго международного марафона в Уфе в этом году изменили маршрут с учетом пожеланий горожан. В прошлом году многие уфимцы в частности высказывали недовольство тем, что и-за спортивного праздника была перекрыта улица Цюрупы.
- В этом году маршрут более компактный, в нем меньше улиц, - сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции один из организаторов Владислав Литвинчук. – В нем много парковых зон. Участники побегут в частности через территорию вокруг Конгресс-холла, парк Якутова, в прошлом году бежали вдоль них.
Напомним, в общей сложности, 11 сентября будут перекрыты участки 13 улиц в центре города.
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