Организаторы марафона в Уфе: Маршрут составлен так, чтобы город не встал

Наталья КУЗНЕЦОВА

Схема движения участников составлена с учетом пожеланий горожан.

Фото: ufamarathon.ru

Организаторы второго международного марафона в Уфе в этом году изменили маршрут с учетом пожеланий горожан. В прошлом году многие уфимцы в частности высказывали недовольство тем, что и-за спортивного праздника была перекрыта улица Цюрупы.

- В этом году маршрут более компактный, в нем меньше улиц, - сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции один из организаторов Владислав Литвинчук. – В нем много парковых зон. Участники побегут в частности через территорию вокруг Конгресс-холла, парк Якутова, в прошлом году бежали вдоль них.

Напомним, в общей сложности, 11 сентября будут перекрыты участки 13 улиц в центре города.