В кассах начали продавать билеты на матч «Уфа»-«Краснодар»

Злата ЗУКОВИЧ

Теперь их можно купить не только онлайн, но и в кассе "Нефтяника".

В продажу поступили билеты на матч «Уфа» - «Краснодар» шестого тура чемпионата России, который пройдет 11 сентября на стадионе «Нефтяник». Игра начнется в 16:00 по местному времени (14:00 Мск).

Стоимость билетов от 200 до 600 рублей. Теперь их можно купить как онлайн, так и в кассах стадиона «Нефтяник».