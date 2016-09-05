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СПОРТ

В кассах начали продавать билеты на матч «Уфа»-«Краснодар»

Злата ЗУКОВИЧ // 05.09.2016
Теперь их можно купить не только онлайн, но и в кассе "Нефтяника".

В продажу поступили билеты на матч  «Уфа» - «Краснодар» шестого тура чемпионата России, который пройдет 11 сентября на стадионе «Нефтяник». Игра начнется в 16:00 по местному времени (14:00 Мск).

Стоимость билетов от 200 до 600 рублей. Теперь их можно купить как онлайн, так и в кассах стадиона «Нефтяник».

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