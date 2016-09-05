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СПОРТ

В день международного марафона в Уфе перекроют 13 улиц

Наталья КУЗНЕЦОВА // 05.09.2016
Движение будет запрещено с восьми утра до четырех часов дня.

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

В день проведения в Уфе второго международного марафона, 11 сентября, в центре города перекроют участки 13 улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с семи утра до четырех часов дня  будет перекрыто дорожное движение по маршруту: 

-ул. З. Валиди от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. К. Маркса,

– ул. К. Маркса от пересечения с ул. З. Валиди до пересечения с ул. Тукаева.

С восьми утра до четырех часов дня прекроют следующие улицы:

- ул. З. Валиди от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Гафури,

– ул. Гафури от пересечения с ул. З. Валиди до пересечения с ул. Пушкина,

 – ул. Пушкина от пересечения с ул. Гафури до пересечения с ул. К. Маркса,

– ул. К. Маркса от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Б. Домашникова,

– ул. Ленина от пересечения с ул. Краснодонская до пересечения с ул. Революционная,

– ул. Революционная от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. М. Карима,

– ул. М. Карима от пересечения с ул. Революционная до пересечения с ул. Чернышевского,

 – ул. Чернышевского от пересечения с ул. М. Карима до пересечения  с ул. Ленина,

– ул. Ленина от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. Достоевского,

– ул. Достоевского от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Крупской,

– ул. Крупской от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Кирова,

– ул. Кирова от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Ленина,

– ул. Ленина от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. Пушкина,

–  ул. Пушкина от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Театральная

– ул. Театральная от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Валиди.

 

 

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