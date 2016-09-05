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5 сентября, понедельник
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СПОРТ
В день международного марафона в Уфе перекроют 13 улиц// 05.09.2016
Движение будет запрещено с восьми утра до четырех часов дня.
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
В день проведения в Уфе второго международного марафона, 11 сентября, в центре города перекроют участки 13 улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Для обеспечения безопасности дорожного движения с семи утра до четырех часов дня будет перекрыто дорожное движение по маршруту:
-ул. З. Валиди от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. К. Маркса,
– ул. К. Маркса от пересечения с ул. З. Валиди до пересечения с ул. Тукаева.
С восьми утра до четырех часов дня прекроют следующие улицы:
- ул. З. Валиди от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Гафури,
– ул. Гафури от пересечения с ул. З. Валиди до пересечения с ул. Пушкина,
– ул. Пушкина от пересечения с ул. Гафури до пересечения с ул. К. Маркса,
– ул. К. Маркса от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Б. Домашникова,
– ул. Ленина от пересечения с ул. Краснодонская до пересечения с ул. Революционная,
– ул. Революционная от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. М. Карима,
– ул. М. Карима от пересечения с ул. Революционная до пересечения с ул. Чернышевского,
– ул. Чернышевского от пересечения с ул. М. Карима до пересечения с ул. Ленина,
– ул. Ленина от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. Достоевского,
– ул. Достоевского от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Крупской,
– ул. Крупской от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Кирова,
– ул. Кирова от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Ленина,
– ул. Ленина от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. Пушкина,
– ул. Пушкина от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Театральная
– ул. Театральная от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Валиди.
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