В Октябрьском завершается строительство биатлонного центра

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Новый спортивный объект позволит принять на 240 молодых спортсменов больше.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов ознакомился 4 сентября с работой лыжероллерной трассы с биатлонным центром спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак».Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» с лыжероллерной трассой и биатлонным центром является основной тренировочной базой специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3.

Лыжероллерная трасса протяжённостью 3 км и шириной 4 м была построена в 2012 году. В августе 2015 года начался второй этап строительства стоимостью 75 млн рублей. Он включает в себя возведение административного здания площадью 501 кв м и полузакрытого стрелкового тира, установку трибун на 320 мест, ограждения стадиона, видеоэкрана и системы видеонаблюдения. Сегодня в СОК «Спартак» занимаются 570 детей, но ввод нового объекта позволит увеличить набор воспитанников на 240 человек.

На спортивные площадки «Спартака» приходит и много горожан. Здесь они могут кататься на роллерах и роликовых коньках, велосипедах, а новые спортивные площадки предоставят возможность заниматься футболом, волейболом, силовой гимнастикой.