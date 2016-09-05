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5 сентября, понедельник
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СПОРТ
В Октябрьском завершается строительство биатлонного центра// 05.09.2016
Новый спортивный объект позволит принять на 240 молодых спортсменов больше.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов ознакомился 4 сентября с работой лыжероллерной трассы с биатлонным центром спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак».Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» с лыжероллерной трассой и биатлонным центром является основной тренировочной базой специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3.
Лыжероллерная трасса протяжённостью 3 км и шириной 4 м была построена в 2012 году. В августе 2015 года начался второй этап строительства стоимостью 75 млн рублей. Он включает в себя возведение административного здания площадью 501 кв м и полузакрытого стрелкового тира, установку трибун на 320 мест, ограждения стадиона, видеоэкрана и системы видеонаблюдения. Сегодня в СОК «Спартак» занимаются 570 детей, но ввод нового объекта позволит увеличить набор воспитанников на 240 человек.
На спортивные площадки «Спартака» приходит и много горожан. Здесь они могут кататься на роллерах и роликовых коньках, велосипедах, а новые спортивные площадки предоставят возможность заниматься футболом, волейболом, силовой гимнастикой.
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