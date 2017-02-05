|
6 февраля, понедельник
|
СПОРТ
"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА// 05.02.2017
Башкирская хоккейная команда потерпела поражение со счетом 1:5
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
ХК "Салават Юлаев" защищала свои вороты от противника как могла. Тем не менее, удача оказалась на стороне ЦСКА. Игра закончилась победой москвичей со счетом 1:5. Посмотреть, как прошел матч можно в фоторепортаже нашего корреспондента.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
03.02.2017 // СПОРТ
«Салават Юлаев» сделал ещё один шаг в пропасть
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы мэра: польза или вред
05.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Установлена личность водителя "Газели", которая попала под поезд в Башкирии
05.02.2017 // СПОРТ
"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА
04.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе поезд столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие
04.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимка построила клинику в Гватемале
04.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимцы обеспокоены экскурсиями на «самую высокую крышу Уфы»
04.02.2017 // ПУЛЬС
Тариф в системе «Платон» вырастет с апреля
04.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Юная уфимка примет участие в шоу «Голос.Дети»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте