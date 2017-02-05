До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
6 февраля, понедельник
СПОРТ

"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА

Кристина ДЕЙНЕКО // 05.02.2017
Башкирская хоккейная команда потерпела поражение со счетом 1:5

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

ХК "Салават Юлаев" защищала свои вороты от противника как могла. Тем не менее, удача оказалась на стороне ЦСКА. Игра закончилась победой москвичей со счетом 1:5. Посмотреть, как прошел матч можно в фоторепортаже нашего корреспондента.

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир

Материалы по теме

Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

03.02.2017
«Салават Юлаев» сделал ещё один шаг в пропасть
Уфимцы потерпели разгромное поражение от ЦСКА и продлили серию без побед до девяти матчей.

03.02.2017
На кого делают ставки эксперты в матче "СЮ" - ЦСКА
Прогнозы на матч экспертов «Рейтинга Букмекеров».

03.02.2017
Уфимец предложил сменить эмблему «Салавата Юлаева»
По его мнению, это поможет клубу выйти из затяжного пике.

03.02.2017
Стал известен третий соперник «Уфы» на сборах на Кипре
Это будет футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга.

03.02.2017
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами
Юлаевцы продолжают бороться за плей-офф.

02.02.2017
Чемпионат мира по футболу в России: какие стадионы ждут зрителей
«Советский спорт» опубликовал рейтинги стадионов: по готовности, вместимости и транспортной доступности.

02.02.2017
Сегодня «Уфа» сыграет с многократным чемпионом Болгарии
Футбольный клуб «Левски» станет соперником в контрольном матче на Кипре.

01.02.2017
«Салават Юлаев» проиграл восьмой матч подряд
Юлаевцы на домашнем льду уступили лидеру чемпионата СКА

01.02.2017
Дмитрий Васильев включен в состав сборной России на этап Кубка мира
Летающий лыжник из Уфы выступит в германском Оберстдорфе.

01.02.2017
«Салават Юлаев» в Уфе сегодня принимает питерский СКА
Уфимский клуб продолжает борьбу за попадание в плей–офф кубка Гагарина.

30.01.2017
Болельщики «Салавата Юлаева» серьёзно поговорили с командой (полное видео)
Болельщики «Салавата Юлаева» после седьмого поражения подряд не выдержали и вызвали хоккеистов на разговор.

30.01.2017
«Уфа» одержала победу над болгарским «Берое»
Футбольный клуб «Уфа» забил два безответных мяча.

30.01.2017
Спартаковский защитник Александр Пуцко приехал на сборы в «Уфу»
Он вышел на поле в контрольном матче с болгарским клубом «Берое».

30.01.2017
«Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение подряд
В Череповце уфимский клуб уступил в овертайме местной «Северстали» сл счетом 2:3

29.01.2017
Стало известно, где можно увидеть контрольный матч «Уфа» - «Берое»
Футбольный клуб «Уфа» сегодня сыграет на Кипре с болгарской командой.

29.01.2017
Новый игрок «Уфы» Каталин Карп: Переход в «Уфу» - это шаг вперед
Защитник футбольного клуба поделился своими первыми впечатлениями.

28.01.2017
«Салават Юлаев» в Ярославле проиграл «Локомотиву» - 3:5
Это уже шестое поражение подряд уфимского клуба

  
ФОТОФАКТ
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"