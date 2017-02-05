"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА

03.02.2017

«Салават Юлаев» сделал ещё один шаг в пропасть Уфимцы потерпели разгромное поражение от ЦСКА и продлили серию без побед до девяти матчей.

30.01.2017

«Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение подряд В Череповце уфимский клуб уступил в овертайме местной «Северстали» сл счетом 2:3